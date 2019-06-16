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Медик розповів, де в Києві повітря чистіше

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Якість повітря в Києві найбільше погіршується в центральних районах міста, особливо в низинах, тоді як на печерських пагорбах, біля води показники значно кращі. Про це повідомив доктор медичних наук, завідувач кафедрою клінічної, лабораторної імунології і алергології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Шупика Віктор Літус у коментарі кореспонденту УНН.

Медик розповів, де в Києві повітря чистіше

"Дуже важливо ще, на якому поверсі живе людина. Пилюка може збиратися на рівні 7-9 поверхів, а на рівні 4 поверху – менше. Хтось живе біля води – також менше забруднення, хто живе в центрі міста, їм більше за всіх дістається – особливо, в ущелинах. А ось хто живе на буграх на Печерську – там чистіше, оскільки вітер продуває", - зазначив медик.

За його словами, якість повітря в Києві погіршується через спеку, відсутність вітру, який би здував смог і пил.

Нагадаємо, високий рівень забруднення повітря в Києві триматиметься до понеділка, 18 червня.

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