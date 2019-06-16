Медик рассказал, где в Киеве воздух чище
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Качество воздуха в Киеве больше всего ухудшается в центральных районах города, особенно в низинах, тогда как на печерских холмах, у воды показатели значительно лучше. Об этом сообщил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Шупика Виктор Литус в комментарии корреспонденту УНН.
"Очень важно еще, на каком этаже живет человек. Пыль может собираться на уровне 7-9 этажей, а на уровне 4 этажа - меньше. Кто-то живет у воды - также меньше загрязнения, кто живет в центре города, им больше всех достается - особенно, в ущельях. А вот кто живет на буграх на Печерске - там чище, поскольку ветер продувает", - отметил медик.
По его словам, качество воздуха в Киеве ухудшается из-за жары, отсутствие ветра, который бы сдувал смог и пыль.
Напомним, высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве будет держаться до понедельника, 18 июня.