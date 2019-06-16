Медик рассказал, где в Киеве воздух чище

"Очень важно еще, на каком этаже живет человек. Пыль может собираться на уровне 7-9 этажей, а на уровне 4 этажа - меньше. Кто-то живет у воды - также меньше загрязнения, кто живет в центре города, им больше всех достается - особенно, в ущельях. А вот кто живет на буграх на Печерске - там чище, поскольку ветер продувает", - отметил медик.



По его словам, качество воздуха в Киеве ухудшается из-за жары, отсутствие ветра, который бы сдувал смог и пыль.



Напомним, высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве будет держаться до понедельника, 18 июня.