Медичний центр “Клініка Спіженко” запустив YouTube-канал

Так, на YouTube-каналі користувачі зможуть почерпнути інформацію щодо видів діагностики, які пропонуються медичним центром, про методи лікування раку, технологічні можливості клініки, та взагалі про послуги, які МЦ може надавати пацієнтам.

Як повідомляв УНН, Медичний центр “Клініка Спіженко” запустив оновлений веб-портал.