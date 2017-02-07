Медичний центр “Клініка Спіженко” запустив YouTube-канал
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Медичний центр "Клініка Спіженко" запустив YouTube-канал, за допомогою якого користувачі зможуть дізнатися все про онкологічні захворювання та як з ними боротися сучасними методами, передає УНН.
Так, на YouTube-каналі користувачі зможуть почерпнути інформацію щодо видів діагностики, які пропонуються медичним центром, про методи лікування раку, технологічні можливості клініки, та взагалі про послуги, які МЦ може надавати пацієнтам.
Як повідомляв УНН, Медичний центр “Клініка Спіженко” запустив оновлений веб-портал.