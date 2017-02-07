Медицинский центр "Клиника Спиженко" запустил YouTube-канал
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Медицинский центр "Клиника Спиженко" запустил YouTube-канал, с помощью которого пользователи смогут узнать все об онкологических заболеваниях и как с ними бороться современными методами, передает УНН.
Так, на YouTube-канале пользователи смогут почерпнуть информацию о видах диагностики, предлагаемых медицинским центром, о методах лечения рака, технологических возможностях клиники, и вообще об услугах, которые МЦ может оказывать пациентам.
Как сообщал УНН, Медицинский центр "Клиника Спиженко" запустил обновленный веб-портал.