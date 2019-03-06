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Меч Вікінга поїде на Львівщину

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КИЇВ. 6 березня. УНН. У Національному заповіднику “Софія Київська” перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів та міністр культури Євген Нищук урочисто передали унікальну реліквію — Меч Вікінга — Історико-краєзнавчому музею у м. Винники. Старовинну знахідку у Винниках почнуть експонувати вже 11 березня, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

На Меч претендувало кілька музеїв, однак комісія в міністерстві зупинилася саме на винниківському музеї.

Унікальна зброя Х сторіччя оздоблена сріблом і має всі ознаки родинної реліквії, яка, можливо, належла знатному воїну та його нащадкам. За словами реставраторів, цей меч — єдиний такий в Україні.

“В процесі реставрації відкрилося скандинавське плетіння, виконане в техніці черні. У двох рівних хрестах були елементи золота. Прямі хрести були символом сонця з давніх-давен. У хрестах були отвори, і вони були оперезані ланцюжками, які є символом влади. Припускаю думку, що цей меч належав комусь, хто увійшов в історію”, — розповів завідувач реставрації творів з металу ННДЦ Віктор Голуб.

Меч Вікінга каролінгського типу на Львівщині відкопали чорні археологи і у 2016 році нелегально вивезли контарбандисти, однак естонські митники затримали зловмисників і повернули артефакт Україні. Рік він слугував доказом у кримінальному провадженні, потім його передали на реставрацію у Національний науково-дослідний реставраційний центр України. Його оцінюють зараз у 17 000 євро. За словами міністра культури України Євгена Нищука, про нього збираються знімати фільм.

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