Меч Викинга поедет во Львовскую область

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 110662 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 114942 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 117608 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 118151 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 147843 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116213 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140846 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145072 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130435 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130440 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Меч Викинга поедет во Львовскую область

Меч Викинга поедет во Львовскую область

Киев  •  УНН

 • 10016 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В Национальном заповеднике "София Киевская" первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр культуры Евгений Нищук торжественно передали уникальную реликвию - Меч Викинга - историко-краеведческому музею в г. Винники. Старинную находку в Винниках начнут экспонировать уже 11 марта, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

На Меч претендовало несколько музеев, однако комиссия в министерстве остановилась именно на Винниковском музее.

Уникальное оружие Х столетия украшенно серебром и имеет все признаки семейной реликвии, которая, возможно, принадлежала знатному воину и его потомкам. По словам реставраторов, этот меч - единственный в Украине.

"В процессе реставрации открылось скандинавское плетение, выполненное в технике черни. В двух равных крестах были элементы золота. Прямые кресты были символом солнца с давних времен. В крестах были отверстия, и они были опоясаны цепочками, которые являются символом власти. Выскажу мнение, что этот меч принадлежал кому-то, кто вошел в историю", - рассказал заведующий реставрации произведений из металла ННИЦ Виктор Голуб.

Меч Викинга каролингского типа во Львовской области нашли черные археологи, а в 2016 году нелегально вывезли контарбандисты, однако эстонские таможенники задержали злоумышленников и вернули артефакт Украине. Год он служил доказательством в уголовном производстве, затем его передали на реставрацию в Национальный научно-исследовательский реставрационный центр Украины. Его оценивают сейчас в 17 тыс. евро. По словам министра культуры Украины Евгения Нищука, о нем собираются снимать фильм.

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