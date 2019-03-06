Меч Викинга поедет во Львовскую область

На Меч претендовало несколько музеев, однако комиссия в министерстве остановилась именно на Винниковском музее.

Уникальное оружие Х столетия украшенно серебром и имеет все признаки семейной реликвии, которая, возможно, принадлежала знатному воину и его потомкам. По словам реставраторов, этот меч - единственный в Украине.

"В процессе реставрации открылось скандинавское плетение, выполненное в технике черни. В двух равных крестах были элементы золота. Прямые кресты были символом солнца с давних времен. В крестах были отверстия, и они были опоясаны цепочками, которые являются символом власти. Выскажу мнение, что этот меч принадлежал кому-то, кто вошел в историю", - рассказал заведующий реставрации произведений из металла ННИЦ Виктор Голуб.

Меч Викинга каролингского типа во Львовской области нашли черные археологи, а в 2016 году нелегально вывезли контарбандисты, однако эстонские таможенники задержали злоумышленников и вернули артефакт Украине. Год он служил доказательством в уголовном производстве, затем его передали на реставрацию в Национальный научно-исследовательский реставрационный центр Украины. Его оценивают сейчас в 17 тыс. евро. По словам министра культуры Украины Евгения Нищука, о нем собираются снимать фильм.