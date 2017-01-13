“МДБ ДНР” наказало почати відпрацювання родинних зв’язків військовослужбовців ЗСУ

“Керівництво “МДБ ДНР“ віддало вказівку підпорядкованим структурним підрозділам почати активне відпрацювання родинних зв’язків військовослужбовців керівної ланки підрозділів ЗС України з метою виявлення тих з них, хто проживає на окупованій території. У разі виявлення подібних родичів, їх планується використовувати з метою шантажу і схиляння до „співпраці“ зазначених командирів і воєначальників ВСУ”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, “МДБ ДНР” наказало взяти під особливий контроль осіб, які мають рахунки у ПриватБанку.