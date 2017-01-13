“МДБ ДНР” наказало почати відпрацювання родинних зв’язків військовослужбовців ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Керівництво “Міністерства державної безпеки ДНР” дало вказівки розпочати активне відпрацювання родинних зв’язків українських військовослужбовців керівної ланки з метою виявлення тих, хто проживає на тимчасово окупованій території та подальшого схилення до співпраці шляхом шантажу. Про це на своїй сторінці у Fаcebook написав координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
“Керівництво “МДБ ДНР“ віддало вказівку підпорядкованим структурним підрозділам почати активне відпрацювання родинних зв’язків військовослужбовців керівної ланки підрозділів ЗС України з метою виявлення тих з них, хто проживає на окупованій території. У разі виявлення подібних родичів, їх планується використовувати з метою шантажу і схиляння до „співпраці“ зазначених командирів і воєначальників ВСУ”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, “МДБ ДНР” наказало взяти під особливий контроль осіб, які мають рахунки у ПриватБанку.