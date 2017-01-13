"МГБ ДНР" приказало начать отработку родственных связей военнослужащих ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Руководство "Министерства государственной безопасности ДНР" дало указания начать активную отработку родственных связей украинских военнослужащих руководящего звена с целью выявления тех, кто проживает на временно оккупированной территории и дальнейшего склонения к сотрудничеству путем шантажа. Об этом на своей странице в Fаcebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук, передает УНН.
"Руководство" МГБ ДНР "отдало указание подчиненным структурным подразделениям начать активную отработку родственных связей военнослужащих руководящего звена подразделений ВС Украины с целью выявления тех из них, кто проживает на оккупированной территории. В случае выявления подобных родственников, их планируется использовать с целью шантажа и склонение к "сотрудничеству" указанных командиров и военачальников ВСУ ", - говорится в сообщении.
Напомним, "МГБ ДНР" приказало взять под особый контроль лиц, имеющих счета в ПриватБанке .