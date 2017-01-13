"МГБ ДНР" приказало начать отработку родственных связей военнослужащих ВСУ

"Руководство" МГБ ДНР "отдало указание подчиненным структурным подразделениям начать активную отработку родственных связей военнослужащих руководящего звена подразделений ВС Украины с целью выявления тех из них, кто проживает на оккупированной территории. В случае выявления подобных родственников, их планируется использовать с целью шантажа и склонение к "сотрудничеству" указанных командиров и военачальников ВСУ ", - говорится в сообщении.

Напомним, "МГБ ДНР" приказало взять под особый контроль лиц, имеющих счета в ПриватБанке .