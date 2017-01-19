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"МДБ ДНР" активізувала пошук місцевих жителів із родичами у ЗСУ - розвідка

"МДБ ДНР" активізувала пошук місцевих жителів із родичами у ЗСУ - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН.  На окупованих територіях посилено контрозвідувальний режим, що супроводжується масовими затриманнями громадян та пошуком місцевих жителів із родичами у Збройних силах України. Про це йдеться в повідомленні у Facebook Головного управління розвідки Міноборони України, передає УНН.

“На окупованих територіях посилено контррозвідувальний режим, що супроводжується масовими затримуваннями громадян, а також пошуком з боку т.зв. „МДБ ДНР“ серед місцевих жителів осіб, які мають родинні зв’язки з представниками командного складу ЗС України”, — йдеться у повідомленні.

Також розвідка повідомила, що керівництво ГРУ ГШ ЗС РФ використовує як прикриття для відряджених на Донбас кадрових російських військовослужбовців структури “Всевеликого Войска Донского”.

“Зазначена практика дозволяє приховати належність російських військових інструкторів та радників у складі військових формувань т.зв. „ДНР/ЛНР“ до ЗС РФ і видавати їх за „добровольців козачих підрозділів“”, — йдеться у повідомленні.

Українські Національні Новини

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