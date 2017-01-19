"МГБ ДНР" активизировала поиск местных жителей с родственниками в ВСУ - разведка

"На оккупированных территориях усилили контрразведывательный режим, что сопровождается массовыми задержаниями граждан, а также поиском со стороны т.н. "МГБ ДНР" среди местных жителей лиц, имеющих родственные связи с представителями командного состава ВС Украины", - говорится в сообщении.

Также разведка сообщила, что руководство ГРУ ГШ ВС РФ использует как прикрытие для командированных на Донбасс кадровых российских военнослужащих структуры "Всевеликого Войска Донского".

"Указанная практика позволяет скрыть принадлежность российских военных инструкторов и советников в составе военных формирований т.н. "ДНР/ЛНР" к ВС РФ и выдавать их за "добровольцев казачьих подразделений", - говорится в сообщении.