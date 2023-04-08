McDonald's скоротить зарплати деяким своїм співробітникам - WSJ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. McDonald's Corp (MCD.N) скоротить зарплати деяким співробітникам в рамках реструктуризації, яка включає звільнення і закриття деяких офісів, повідомила в п'ятницю газета Wall Street Journal з посиланням на людей, знайомих з цим питанням, передає УНН з посиланням на WSJ та Reuters.
Деталі
Агентство Reuters у понеділок повідомило, що кількість корпоративних співробітників, яких компанія планує звільнити цього тижня, обчислюватиметься “сотнями”.
Мережа ресторанів швидкого харчування повідомила деяким співробітникам про шанс залишитися в компанії за умови скорочення їхніх компенсаційних пакетів, включаючи зміну назв посад і пільг, таких як бонуси і гранти на придбання акцій, йдеться в повідомленні WSJ.
“Скорочення робочих місць і зміни в McDonald’s зачіпають співробітників в США і за кордоном, в штаб-квартирі компанії в Чикаго і в її польових офісах, а також у всіх відділах, включаючи маркетинг і операційну діяльність”, — йдеться в доповіді.
Reuters пише, що у McDonald’s відмовилися коментувати звіт.
Доповнення
Компанія, яка налічує понад 150 000 працівників у корпоративних та інших офісах, а також у ресторанах, що належать і управляються компанією, раніше цього року заявила, що переглядає рівень корпоративного персоналу, а також оголосила про плани скасувати або “депріоритизувати” деякі ініціативи.
Нагадаємо
Мережа фастфуду McDonald’s тимчасово закриває свої офіси в США, оскільки планує повідомити співробітників про звільнення в рамках ширшої реструктуризації компанії.