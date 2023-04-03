McDonald's готується до звільнень працівників у США - Wall Street Journal
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Мережа фастфуду McDonald's тимчасово закриває свої офіси в США, оскільки планує повідомити співробітників про звільнення в рамках ширшої реструктуризації компанії, про це повідомляє Wall Street Journal, пише УНН.
Деталі
Минулого тижня співробітникам McDonald's із США та деяких інших країн надійшли електронні листи в яких їх попросили працювати з дому з понеділка по середу, щоб компанія змогла ухвалювати нові кадрові рішення віртуально.
«Протягом тижня, починаючи з 3 квітня ми повідомимо про ключові рішення, які стосуються кадрового складу», — йдеться у повідомленнях.
McDonald's також попросив співробітників скасувати всі особисті зустрічі з постачальниками на цьому тижні.
Доповнення
У січні мережа ресторанів швидкого харчування заявила, що перегляне склад корпоративного персоналу в рамках оновленої бізнес-стратегії, що може призвести до звільнень в одних областях та розширення в інших. Наразі невідомо, скільки співробітників буде звільнено. Очікується, що McDonald's оголосить про зміни, починаючи з понеділка.