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McDonald's готовится к увольнениям работников в США - Wall Street Journal

McDonald's готовится к увольнениям работников в США - Wall Street Journal

Киев • УНН

 • 1016873 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сеть фастфуда McDonald's временно закрывает свои офисы в США, поскольку планирует уведомить сотрудников об увольнении в рамках более широкой реструктуризации компании, об этом сообщает Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе сотрудникам McDonald's из США и некоторых других стран поступили электронные письма в которых их попросили работать из дома с понедельника по среду, чтобы компания смогла принимать новые кадровые решения виртуально.

«В течение недели, начиная с 3 апреля мы сообщим о ключевых решениях, касающихся кадрового состава», — говорится в сообщениях.

McDonald's также попросил сотрудников отменить все личные встречи с поставщиками на этой неделе. 

Дополнение

В январе сеть ресторанов быстрого питания заявила, что пересмотрит состав корпоративного персонала в рамках обновленной бизнес-стратегии, что может привести к увольнениям в одних областях и расширению в других. Пока неизвестно, сколько сотрудников будет уволено. Ожидается, что McDonald's объявит об изменениях, начиная с понедельника.

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