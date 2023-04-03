McDonald's готовится к увольнениям работников в США - Wall Street Journal
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сеть фастфуда McDonald's временно закрывает свои офисы в США, поскольку планирует уведомить сотрудников об увольнении в рамках более широкой реструктуризации компании, об этом сообщает Wall Street Journal, пишет УНН.
Детали
На прошлой неделе сотрудникам McDonald's из США и некоторых других стран поступили электронные письма в которых их попросили работать из дома с понедельника по среду, чтобы компания смогла принимать новые кадровые решения виртуально.
«В течение недели, начиная с 3 апреля мы сообщим о ключевых решениях, касающихся кадрового состава», — говорится в сообщениях.
McDonald's также попросил сотрудников отменить все личные встречи с поставщиками на этой неделе.
Дополнение
В январе сеть ресторанов быстрого питания заявила, что пересмотрит состав корпоративного персонала в рамках обновленной бизнес-стратегии, что может привести к увольнениям в одних областях и расширению в других. Пока неизвестно, сколько сотрудников будет уволено. Ожидается, что McDonald's объявит об изменениях, начиная с понедельника.