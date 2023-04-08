McDonald's сократит зарплаты некоторым своим сотрудникам - WSJ

Детали

Агентство Reuters в понедельник сообщило, что количество корпоративных сотрудников, которых компания планирует уволить на этой неделе, будет исчисляться “сотнями”.

Сеть ресторанов быстрого питания сообщила некоторым сотрудникам о шансе остаться в компании при условии сокращения их компенсационных пакетов, включая изменение названий должностей и льгот, таких как бонусы и гранты на приобретение акций, говорится в сообщении WSJ.

“Сокращение рабочих мест и изменения в McDonald’s затрагивают сотрудников в США и за рубежом, в штаб-квартире компании в Чикаго и в ее полевых офисах, а также во всех отделах, включая маркетинг и операционную деятельность”, — говорится в докладе.

Reuters пишет, что в McDonald’s отказались комментировать отчет.

Дополнение

Компания, насчитывающая более 150 000 работников в корпоративных и других офисах, а также в ресторанах, принадлежащих и управляемых компанией, ранее в этом году заявила, что пересматривает уровень корпоративного персонала, а также объявила о планах отменить или “деприоритизировать” некоторые инициативы.

Напомним

Сеть фастфуда McDonald’s временно закрывает свои офисы в США, поскольку планирует уведомить сотрудников об увольнении в рамках более широкой реструктуризации компании.