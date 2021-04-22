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МБРР надасть Україні 2,5 млрд грн на боротьбу з COVID-19 та вакцинацію - МОЗ

Київ • УНН

 • 12708 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міжнародний банк реконструкцій та розвитку (МБРР) надасть Україні 2,5 млрд грн на боротьбу з COVID-19, зокрема на закупівлю вакцин на суму близько 840 млн грн. Про це повідомила заступник міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Українська система охорони здоров’я отримає додатково 2,5 млрд грн від Міжнародного банку реконструкцій та розвитку. Вчора Кабмін погодив запропоновану Міністерством охорони здоров’я угоду про позику в межах проекту “Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні”, — розповіла Шаталова.

За її словами, документ передбачає кошти для закупівлі вакцин від COVID-19 на суму близько 840 млн грн.

“Додатково угода передбачає логістику, закупівлю обладнання для холодових ланцюжків та секвенування штамів походження вірусу, а також проведення тренінгів з утилізації відходів... Приблизно 900 млн грн отримає загальний фонд державного бюджету за виконання DLI-показників”, — зазначила Шаталова.

Доповнення

Кабінет міністрів України виділив 6,5 млрд гривень на закупівлю вакцин проти COVID-19 з загального фінансування програми медичних гарантій.

У Програму медичних гарантій на 2021 рік заклали 35 пакетів медичних послуг, які повинні оплачуватися з державного бюджету, серед них — пакет вакцинації проти COVID-19.

Державним бюджетом України на 2021 рік передбачено загалом більш ніж 3,9 мільярда гривень для проведення кампанії з вакцинації від коронавірусу.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. В Україні регіони почали отримувати вакцину від Sinovac 13 квітня, а 14 квітня розпочалося щеплення.

Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.

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