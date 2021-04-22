МБРР надасть Україні 2,5 млрд грн на боротьбу з COVID-19 та вакцинацію - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міжнародний банк реконструкцій та розвитку (МБРР) надасть Україні 2,5 млрд грн на боротьбу з COVID-19, зокрема на закупівлю вакцин на суму близько 840 млн грн. Про це повідомила заступник міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Українська система охорони здоров’я отримає додатково 2,5 млрд грн від Міжнародного банку реконструкцій та розвитку. Вчора Кабмін погодив запропоновану Міністерством охорони здоров’я угоду про позику в межах проекту “Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні”, — розповіла Шаталова.
За її словами, документ передбачає кошти для закупівлі вакцин від COVID-19 на суму близько 840 млн грн.
“Додатково угода передбачає логістику, закупівлю обладнання для холодових ланцюжків та секвенування штамів походження вірусу, а також проведення тренінгів з утилізації відходів... Приблизно 900 млн грн отримає загальний фонд державного бюджету за виконання DLI-показників”, — зазначила Шаталова.
Доповнення
Кабінет міністрів України виділив 6,5 млрд гривень на закупівлю вакцин проти COVID-19 з загального фінансування програми медичних гарантій.
У Програму медичних гарантій на 2021 рік заклали 35 пакетів медичних послуг, які повинні оплачуватися з державного бюджету, серед них — пакет вакцинації проти COVID-19.
Державним бюджетом України на 2021 рік передбачено загалом більш ніж 3,9 мільярда гривень для проведення кампанії з вакцинації від коронавірусу.
Вакцинація в Україні
В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.
При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. В Україні регіони почали отримувати вакцину від Sinovac 13 квітня, а 14 квітня розпочалося щеплення.
Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз.
Раніше голова МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.
В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.