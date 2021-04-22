МБРР предоставит Украине 2,5 млрд грн на борьбу с COVID-19 и вакцинацию - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставит Украине 2,5 млрд грн на борьбу с COVID-19, в частности на закупку вакцин на сумму около 840 млн грн. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Цитата
“Украинская система здравоохранения получит дополнительно 2,5 млрд грн от Международного банка реконструкции и развития. Вчера Кабмин согласовал предложенное Министерством здравоохранения соглашение о займе в рамках проекта “Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине”, — рассказала Шаталова.
По ее словам, документ предусматривает средства для закупки вакцин от COVID-19 на сумму около 840 млн грн.
“Дополнительно соглашение предусматривает логистику, закупку оборудования для холодовых цепей и секвенирования штаммов происхождения вируса, а также проведение тренингов по утилизации отходов... Примерно 900 млн грн получит общий фонд государственного бюджета за выполнение DLI-показателей”, — отметила Шаталова.
Дополнение
Кабинет министров Украины выделил 6,5 млрд гривен на закупку вакцин против COVID-19 с общего финансирования программы медицинских гарантий.
В Программу медицинских гарантий на 2021 год заложили 35 пакетов медицинских услуг, которые должны оплачиваться из государственного бюджета, среди них — пакет вакцинации против COVID-19.
Государственным бюджетом Украины на 2021 год предусмотрено всего более 3,9 миллиарда гривен для проведения кампании по вакцинации от коронавируса.
Вакцинация в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. доз.
При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech. В Украине регионы начали получать вакцину от Sinovac 13 апреля, а 14 апреля началась вакцинация.
Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX — 117 тыс. доз.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.
В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.