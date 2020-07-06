МБК "Миколаїв" оголосив про підписання центрового

Минулий сезон вихованець “корабелів” провів у Словаччині, де відіграв 13 матчів за клуб “Нова Вес”, у складі якого набирав 5,8 очка та робив 3,8 підбирання за 16,3 хвилини на майданчику.

Кушніров став другим гравцем, який підсилив “Миколаїв” у поточне міжсезоння. Раніше “корабели” оголосили про підписання контракту з розігруючим Климом Артамоновим.

Нагадаємо, що “Миколаїв” очолив американський тренер із досвідом роботи в НБА.