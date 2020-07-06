МБК "Николаев" объявил о подписании центрового
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Украинский центровой Александр Кушниров вернется в украинскую Суперлигу Пари-Матч. О подписании контракта с бигменом объявил его родной клуб МБК “Николаев”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “корабелов”.
Прошлый сезон воспитанник “корабелов” провел в Словакии, где сыграл 13 матчей за клуб “Нова Вес”, в составе которого набирал 5,8 очка и делал 3,8 подбора за 16,3 минуты на площадке.
Кушниров стал вторым игроком, который усилил “Николаев” в текущее межсезонье. Ранее “корабелы” объявили о подписании контракта с разыгрывающим Климом Артамоновым.
Напомним, что “Николаев” возглавил американский тренер с опытом работы в НБА.