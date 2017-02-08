На луганському напрямку бойовики випустили 90 артилерійських снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. На луганському напрямку бойовики випустили 50 мінометних і 90 артилерійських снарядів. Майже всі обстріли відбувались у вечірній час. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Вчора обстановка дещо загострилася. У Кримському та під Попасною противник масово застосовував важке озброєння — міномети і гармати. По наших позиціях було випущено близько 50 мін та майже 90 снарядів. Майже всі обстріли припали на вечірній час — з 18 години до опівночі. Кілька разів українські війська відкривали вогонь у відповідь”, — сказав О.Мотузяник.
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Окрім цього, противник порушив режим тиші у Станиці Луганській та Новотошківському.
"Всього за минулу добу на Луганському напрямку сталося 19 ворожих обстрілів, зокрема 9 — з важкого озброєння",- повідомив О.Мотузяник.