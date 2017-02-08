На луганском направлении боевики выпустили 90 артиллерийских снарядов

"Вчера обстановка несколько обострилась. В Крымском и под Попасной противник массово использовал тяжелое вооружение - минометы и пушки. По нашим позициям было выпущено около 50 мин и почти 90 снарядов. Почти все обстрелы пришлись на вечернее время - с 18 часов до полуночи. Несколько раз украинские войска открывали огонь", - сказал А.Мотузянык.

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Кроме этого, противник нарушил режим тишины в Станице Луганской и Новотошковском.

"Всего за прошедшие сутки на луганском направлении произошло 19 вражеских обстрелов, в том числе 9 - из тяжелого вооружения", - сообщил А.Мотузянык.