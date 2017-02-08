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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На луганском направлении боевики выпустили 90 артиллерийских снарядов

Киев • УНН

 • 6260 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. На луганском направлении боевики выпустили 50 минометных и 90 артиллерийских снарядов. Почти все обстрелы происходили в вечернее время. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.

На луганском направлении боевики выпустили 90 артиллерийских снарядов

"Вчера обстановка несколько обострилась. В Крымском и под Попасной противник массово использовал тяжелое вооружение - минометы и пушки. По нашим позициям было выпущено около 50 мин и почти 90 снарядов. Почти все обстрелы пришлись на вечернее время - с 18 часов до полуночи. Несколько раз украинские войска открывали огонь", - сказал А.Мотузянык.

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Кроме этого, противник нарушил режим тишины в Станице Луганской и Новотошковском.

"Всего за прошедшие сутки на луганском направлении произошло 19 вражеских обстрелов, в том числе 9 - из тяжелого вооружения", - сообщил А.Мотузянык.

Украинские Национальные Новости

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