Майже три чверті випадків кору в Європі зафіксовані в Україні - ВООЗ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Спалах кору в Європі може затьмарити торішні показали, так як, протягом лише двох місяців 2019 року, за даним Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Європі налічується щонайменше 34 тисячі інфікованих, і майже три чверті з них були зафіксовані в Україні, пише УНН, посилаючись на Reuters.

Так, по даним організації, в Україні за перші два місяці року кором заразилося понад 25 тис. осіб.

На сьогодні ВООЗ повідомляє про 13 смертей в результаті спалаху кору в 42 країнах Європейського регіону.

Крім смертей в Україні, смертельні випадки в результаті хвороби були зафіксовані в Румунії та Албанії.

"Якщо заходи у відповідь на спалах не будуть вчасними і всеосяжними, вірус пошириться серед більшої кількості вразливих людей і потенційно пошириться в інших країнах в регіоні і за його межами", - йдеться в заяві ВООЗ.

"Будь-яка можливість повинна використовуватися для вакцинації сприйнятливих дітей, підлітків і дорослих", - наголосили в організації.

Згідно ВООЗ, вакцинація від кору є єдиним способом попередити захворювання.

Як повідомляв УНН, у Німеччині планують ввести штраф в розмірі 2,5 тисячі євро за відсутність щеплень від кору.

Українські Національні Новини

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