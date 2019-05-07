Майже три чверті випадків кору в Європі зафіксовані в Україні - ВООЗ

КИЇВ. 7 травня. УНН. Спалах кору в Європі може затьмарити торішні показали, так як, протягом лише двох місяців 2019 року, за даним Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Європі налічується щонайменше 34 тисячі інфікованих, і майже три чверті з них були зафіксовані в Україні, пише УНН, посилаючись на Reuters.