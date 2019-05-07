Почти три четверти случаев кори в Европе зафиксированы в Украине - ВОЗ

КИЕВ. 7 мая. УНН. Вспышка кори в Европе может затмить прошлогодние показали, так как, на протяжении всего двух месяцев 2019 года, по даным Всемирной организации здравоохранения, в Европе насчитывается по меньшей мере 34 тысячи инфицированных, и почти три четверти из них были зафиксированы в Украине, пишет УНН, ссылаясь на Reuters.