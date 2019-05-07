Почти три четверти случаев кори в Европе зафиксированы в Украине - ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Вспышка кори в Европе может затмить прошлогодние показали, так как, на протяжении всего двух месяцев 2019 года, по даным Всемирной организации здравоохранения, в Европе насчитывается по меньшей мере 34 тысячи инфицированных, и почти три четверти из них были зафиксированы в Украине, пишет УНН, ссылаясь на Reuters.
Так, по даным организации, в Украине за первые два месяца года корью заразилось более 25 тыс. человек.
На сегодняшний день ВОЗ сообщает о 13 смертях в результате вспышки кори в 42 странах Европейского региона.
Помимо смертей в Украине, смертельне случаи в результате болезни были зафиксированы в Румынии и Албании.
“Если ответные меры на вспышку не будут своевременными и всеобъемлющими, вирус распространится среди большего количества уязвимых людей и потенциально распространится в других странах в регионе и за его пределами”, — говорится в заявлении ВОЗ.
“Любая возможность должна использоваться для вакцинации восприимчивых детей, подростков и взрослых”, — подчеркнули в организации.
Согласно ВОЗ, вакцинація от кори является единственным способом ее предотвращения.
Как сообщал УНН, в Германии планируют ввести штраф в размере 2,5 тысячи евро за отсутствие прививок от кори.