Майже третина скарг споживачів стосується сфери страхування - ДРС

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Третина скарг споживачів щодо проведення заходів контролю стосується фінансових послуг, 99% яких припадає на сферу страхування. Про це заявила під час VІІ Міжнародного форуму з конкуренційної політки голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна, передає кореспондент УНН.

“Щодо страхового ринку, то там діє окремий регулятор. У нього були проблеми з плановим контролем, але позапланову перевірку він пройшов. Третина звернень за скаргою споживачів на проведення заходів контролю до ДРС стосується фінансових послугу, і 99% цих скарг стосувались сфери страхування”, — розповіла К.Ляпіна.

Як повідомляв УНН, уряд посилив соцзахист українських заробітчан.

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