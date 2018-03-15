Почти треть жалоб потребителей касается сферы страхования - ГРС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Треть жалоб потребителей о проведении мероприятий контроля касается финансовых услуг, 99% которых приходится на сферу страхования. Об этом заявила во время VII Международного форума по конкуренционной политки председатель Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина, передает корреспондент УНН.
"О страховом рынке, то там действует отдельный регулятор. У него были проблемы с плановым контролем, но внеплановую проверку он прошел. Треть обращений по жалобе потребителей на проведение мер контроля в ГРС касается финансовых услуг, и 99% этих жалоб касались сферы страхования", - рассказала К.Ляпина.
Как сообщал УНН, правительство усилило соцзащиту украинских заробитчан.