Майже рік нелегально переправляли чоловіків через кордон: правоохоронець організував схему
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Правоохоронець сформував «команду» зі своїх колег та працівників інших державних установ для вивезення військовозобов’язаних чоловіків через україно-молдавський кордон, йому повідомили про підозру, пише УНН з посиланням на ДБР.
Деталі
Як повідомило Державне бюро розслідувань, кожному учаснику була відведена своя роль: одні підшукували зацікавлених осіб, інші – проводили інструктажі, займалися організаційними питаннями.
"Клієнти" прибували до Одеси, звідки трансфером вирушали до Кишинева. Через кордон чоловіків переводили учасники групи, використовуючи свої службові повноваження. Вартість "послуги" становила 5 тисяч доларів США", - йдеться на сайті ДБР.
Організатора схеми було затримано під час отримання оплати від чергового "клієнта". За попередньою інформацією, ділки займались протиправним "бізнесом" з травня 2022 року.
Правоохоронцю повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення через державний кордон осіб призовного віку (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.
Досудове розслідування триває, готуються повідомлення про підозри іншим учасникам схеми, встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину.
Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДБР заявило, що продовжує процедуру екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова із Сербії