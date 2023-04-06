Почти год нелегально переправляли мужчин через границу: правоохранитель организовал схему
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Правоохранитель сформировал «команду» из своих коллег и работников других государственных учреждений для вывоза военнообязанных мужчин через украино-молдавскую границу, ему сообщили о подозрении, пишет УНН со ссылкой на ДБР.
Детали
Как сообщило Государственное бюро расследований, каждому участнику была отведена своя роль: одни подыскивали заинтересованных лиц, другие – проводили инструктажи, занимались организационными вопросами.
"Клиенты" прибывали в Одессу, откуда трансфером отправлялись в Кишинев. Через границу мужчин переводили участники группы, используя свои служебные полномочия. Стоимость "услуги" составляла 5 тысяч долларов США", - говорится на сайте ГБР.
Организатор схемы был задержан во время получения оплаты от очередного «клиента». По предварительной информации, дельцы занимались противоправным "бизнесом" с мая 2022 года.
Правоохранителю сообщено о подозрении в организации незаконной переправки через государственную границу лиц призывного возраста (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.
Досудебное расследование продолжается, готовятся сообщения о подозрениях другим участникам схемы, устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению.
Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.
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