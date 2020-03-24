Майже п’ять тисяч педагогів за добу пройшли освітній курс в форматі серіала від Президента

КИЇВ. 24 березня. УНН. У межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського щодо цифрової трансформації держави за 72 години було розроблено курс “Карантин: онлайн-сервіси для вчителів” з шести відеороликів. За добу для навчання зареєструвалися понад шість тисяч педагогів, з яких майже п’ять тисяч пройшли курс та отримали електронні сертифікати. Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента, передає УНН.