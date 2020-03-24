Майже п’ять тисяч педагогів за добу пройшли освітній курс в форматі серіала від Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського щодо цифрової трансформації держави за 72 години було розроблено курс “Карантин: онлайн-сервіси для вчителів” з шести відеороликів. За добу для навчання зареєструвалися понад шість тисяч педагогів, з яких майже п’ять тисяч пройшли курс та отримали електронні сертифікати. Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента, передає УНН.
“Карантин через коронавірус — це виклик для всіх освітян. Вчителі разом з батьками та дітьми опинились у стресовій ситуації без чітких алгоритмів дій і інструкцій, а також сам на сам з ключовим питанням — як організувати процес дистанційного навчання. Ми робимо так, щоб кожен українець міг навчатися онлайн. Це корисно та цікаво”, — наголосив Зеленський.
Защначається, що онлайн-курс доступний на платформі “Дія. Цифрова освіта”.
“Унікальність нашого проекту полягає в інноваційному форматі освітнього серіалу. Це не класичні онлайн-курси. Ми використовуємо принципи серіальності: є діалог, гумор, залучення глядачів, імпровізація, уривчастість”, — зауважив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
В освітньому серіалі йдеться про алгоритми та комунікацію вчителів та учнів у період дистанційного навчання, а також набір сервісів і специфіку їхнього використання для вчителів, зокрема: Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Class Dojo, Classtime, Viber тощо.
Крім курсу “Карантин: онлайн-сервіси для вчителів”, на порталі “Дія” є безкоштовні освітні серіали: базові цифрові навички, цифрова грамотність для вчителів, серіал для батьків “Безпека дітей в інтернеті”, “Смартфон для батьків”. Щомісяця на порталі з’являється новий освітній серіал.
У Президента зазначили, що Мінцифри також презентувало оглядовий онлайн-курс сервісів дистанційного навчання для освітян за підтримкою Фонду Ріната Ахметова.
Нагадаємо, у Києві телеуроки дивляться 265 тисяч старшокласників. Зазначається, що найбільше переглядів отримав урок з історії України.