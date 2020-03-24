Майже п’ять тисяч педагогів за добу пройшли освітній курс в форматі серіала від Президента

ukru
20 березня, 16:58 • 75762 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 148803 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 246157 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 248132 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 246755 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 230451 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 200010 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185862 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146120 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150219 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.6 м/с
65 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

20 березня, 17:24 • 16149 перегляди
ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

20 березня, 17:56 • 15918 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 31973 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

19:57 • 30119 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20:08 • 18077 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 246157 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 248132 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 246755 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 230451 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 200010 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 78535 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 25873 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140098 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153726 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113107 перегляди
Актуальне
Майже п’ять тисяч педагогів за добу пройшли освітній курс в форматі серіала від Президента

Майже п’ять тисяч педагогів за добу пройшли освітній курс в форматі серіала від Президента

Київ • УНН

 • 11045 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. У межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського щодо цифрової трансформації держави за 72 години було розроблено курс “Карантин: онлайн-сервіси для вчителів” з шести відеороликів. За добу для навчання зареєструвалися понад шість тисяч педагогів, з яких майже п’ять тисяч пройшли курс та отримали електронні сертифікати. Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента, передає УНН.

“Карантин через коронавірус — це виклик для всіх освітян. Вчителі разом з батьками та дітьми опинились у стресовій ситуації без чітких алгоритмів дій і інструкцій, а також сам на сам з ключовим питанням — як організувати процес дистанційного навчання. Ми робимо так, щоб кожен українець міг навчатися онлайн. Це корисно та цікаво”, — наголосив Зеленський.

Защначається, що онлайн-курс доступний на платформі “Дія. Цифрова освіта”.

“Унікальність нашого проекту полягає в інноваційному форматі освітнього серіалу. Це не класичні онлайн-курси. Ми використовуємо принципи серіальності: є діалог, гумор, залучення глядачів, імпровізація, уривчастість”, — зауважив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

В освітньому серіалі йдеться про алгоритми та комунікацію вчителів та учнів у період дистанційного навчання, а також набір сервісів і специфіку їхнього використання для вчителів, зокрема: Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Class Dojo, Classtime, Viber тощо.

Крім курсу “Карантин: онлайн-сервіси для вчителів”, на порталі “Дія” є безкоштовні освітні серіали: базові цифрові навички, цифрова грамотність для вчителів, серіал для батьків “Безпека дітей в інтернеті”, “Смартфон для батьків”. Щомісяця на порталі з’являється новий освітній серіал.

У Президента зазначили, що Мінцифри також презентувало оглядовий онлайн-курс сервісів дистанційного навчання для освітян за підтримкою Фонду Ріната Ахметова.

Нагадаємо, у Києві телеуроки дивляться 265 тисяч старшокласників. Зазначається, що найбільше переглядів отримав урок з історії України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.40
Bitcoin
$84,487.50
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,050.42
Ethereum
$1,991.48