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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100598 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103817 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105846 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104820 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113501 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100886 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105336 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106666 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131577 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Почти пять тысяч педагогов в сутки прошли образовательный курс в формате сериала от Президента

Почти пять тысяч педагогов в сутки прошли образовательный курс в формате сериала от Президента

Киев  •  УНН

 • 11042 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского по цифровой трансформации государства за 72 часа был разработан курс “Карантин: онлайн-сервисы для учителей” из шести видеороликов. В сутки для обучения зарегистрировались более шесть тысяч педагогов, из которых почти пять тысяч прошли курс и получили электронные сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

“Карантин из-за коронавируса — это вызов для всех педагогов. Учителя вместе с родителями и детьми оказались в стрессовой ситуации без четких алгоритмов действий и инструкций, а также один на один с ключевым вопросом — как организовать процесс дистанционного обучения. Мы делаем так, чтобы каждый украинец мог учиться онлайн. Это полезно и интересно”, — подчеркнул Зеленский.

Защначаеться, что онлайн-курс доступен на платформе “Действие. Цифровая образование”.

“Уникальность нашего проекта заключается в инновационном формате образовательного сериала. Это не классические онлайн-курсы. Мы используем принципы сериальности: есть диалог, юмор, привлечения зрителей, импровизация, прерывистость”, — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В образовательном сериале речь идет об алгоритмах и коммуникацию учителей и учащихся в период дистанционного обучения, а также набор сервисов и специфику их использования для учителей, в частности: Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Class Dojo, Classtime, Viber и др.

Кроме курса “Карантин: онлайн-сервисы для учителей”, на портале “Действие” бесплатные образовательные сериалы: базовые цифровые навыки, цифровая грамотность для учителей, сериал для родителей “Безопасность детей в интернете”, “Смартфон для родителей”. Ежемесячно на портале появляется новый образовательный сериал.

У Президента отметили, что Минцифры также представило смотровую онлайн-курс сервисов дистанционного обучения для педагогов при поддержке Фонда Рината Ахметова.

Напомним, в Киеве телеуроки смотрят 265 тысяч старшеклассников. Отмечается, что больше всего просмотров получил урок по истории Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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