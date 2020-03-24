Почти пять тысяч педагогов в сутки прошли образовательный курс в формате сериала от Президента

КИЕВ. 24 марта. УНН. В рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского по цифровой трансформации государства за 72 часа был разработан курс “Карантин: онлайн-сервисы для учителей” из шести видеороликов. В сутки для обучения зарегистрировались более шесть тысяч педагогов, из которых почти пять тысяч прошли курс и получили электронные сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.