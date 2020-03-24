Почти пять тысяч педагогов в сутки прошли образовательный курс в формате сериала от Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского по цифровой трансформации государства за 72 часа был разработан курс “Карантин: онлайн-сервисы для учителей” из шести видеороликов. В сутки для обучения зарегистрировались более шесть тысяч педагогов, из которых почти пять тысяч прошли курс и получили электронные сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.
“Карантин из-за коронавируса — это вызов для всех педагогов. Учителя вместе с родителями и детьми оказались в стрессовой ситуации без четких алгоритмов действий и инструкций, а также один на один с ключевым вопросом — как организовать процесс дистанционного обучения. Мы делаем так, чтобы каждый украинец мог учиться онлайн. Это полезно и интересно”, — подчеркнул Зеленский.
Защначаеться, что онлайн-курс доступен на платформе “Действие. Цифровая образование”.
“Уникальность нашего проекта заключается в инновационном формате образовательного сериала. Это не классические онлайн-курсы. Мы используем принципы сериальности: есть диалог, юмор, привлечения зрителей, импровизация, прерывистость”, — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В образовательном сериале речь идет об алгоритмах и коммуникацию учителей и учащихся в период дистанционного обучения, а также набор сервисов и специфику их использования для учителей, в частности: Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Class Dojo, Classtime, Viber и др.
Кроме курса “Карантин: онлайн-сервисы для учителей”, на портале “Действие” бесплатные образовательные сериалы: базовые цифровые навыки, цифровая грамотность для учителей, сериал для родителей “Безопасность детей в интернете”, “Смартфон для родителей”. Ежемесячно на портале появляется новый образовательный сериал.
У Президента отметили, что Минцифры также представило смотровую онлайн-курс сервисов дистанционного обучения для педагогов при поддержке Фонда Рината Ахметова.
Напомним, в Киеве телеуроки смотрят 265 тысяч старшеклассников. Отмечается, что больше всего просмотров получил урок по истории Украины.