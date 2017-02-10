Майже половину ЗТМК було забрано у держави за безцінь - А.Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. НАБУ перевірить чому Фонд державного майна уклав договір з підозрюваним у розтраті 402 млн грн. Запорізького титанового комбінату. Про це на прес-конференції заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
"402 млн грн. розтрати на Запоріжському титановому комбінаті. Це взагалі дуже цинічна була операція – фактично за одну гривню титано-магнієвий комбінат, який займається унікальною продукцією, 51% належить державі, а 49% було забрано фактично за безцінь",- повідомив А.Ситник.
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За його словами незрозуміло чому Фонд державного майна України продовжив контракт з підозрюваним.
"Я думаю ми окремо на це відреагуємо в рамках тих повноважень, які має НАБУ, тобто направимо подання про усунення того хто сприяє скоєнню корупційних правопорушень",- сказав А.Ситник.