Почти половину ЗТМК забрали у государства за бесценок - А.Сытник
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. НАБУ проверит почему Фонд государственного имущества заключил договор с подозреваемым в растрате 402 млн грн. Запорожского титанового комбината. Об этом на пресс-конференции заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.
"402 млн грн. растраты на Запорожском титановом комбинате. Это вообще очень циничная операция - фактически за одну гривну титано-магниевый комбинат, занимающийся уникальной продукцией, 51% принадлежит государству, а 49% забрали фактически за бесценок", - сообщил А.Сытник.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд избрал директору ЗТМК меру пресечения содержание под стражей и залог в 6 млн гривен
По его словам непонятно почему Фонд государственного имущества Украины продлил контракт с подозреваемым.
"Я думаю, мы отдельно на это отреагируем в рамках тех полномочий, которые имеет у НАБУ, то есть направим представление об устранении того кто способствует совершению коррупционных правонарушений", - сказал А.Сытник.