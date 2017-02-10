Почти половину ЗТМК забрали у государства за бесценок - А.Сытник

"402 млн грн. растраты на Запорожском титановом комбинате. Это вообще очень циничная операция - фактически за одну гривну титано-магниевый комбинат, занимающийся уникальной продукцией, 51% принадлежит государству, а 49% забрали фактически за бесценок", - сообщил А.Сытник.

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По его словам непонятно почему Фонд государственного имущества Украины продлил контракт с подозреваемым.

"Я думаю, мы отдельно на это отреагируем в рамках тех полномочий, которые имеет у НАБУ, то есть направим представление об устранении того кто способствует совершению коррупционных правонарушений", - сказал А.Сытник.