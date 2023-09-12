Майже півсотні тисяч гривень на підтримку ЗСУ зібрали під час благодійного фестивалю борщу на Черкащині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Днями на Черкащині відбувся благодійний фестиваль борщу, у ході якого жителі та гості села Бобриця зібрали 45 тисяч грн на підтримку ЗСУ. Про це повідомляє «МХП-Урожай», передає УНН.
Деталі
Зібрані кошти передали місцевому волонтерському загону «Литвинецька Січ», який займається виготовленням сухих борщів та супів для вітчизнчних сил оборони.
Фестиваль борщу - традиційний захід для Бобрицької громади. Цьогоріч його вдалося масштабувати в проєкт для утвердження української ідентичності.
Річ у тім, що Бобрицька громада перемогла у конкурсі соціальних ініціатив «Час діяти, Україно!» від благодійного фонду «МХП-Громаді». За підтримки благодійного фонду на умовах співфінансування громада придбала мобільну розбірну сцену для проведення заходу.
Цьогоріч захід пройшов за участі творчих колективів сільських будинків культури. Гості свята взяли участь у благодійній ярмарці, лотереї та аукціоні. Для дітей та дорослих була представлена спортивно-розважальна локація.
«І звісно, головний «герой» заходу – борщ. Загалом на фестивалі зготували понад 12 його видів. А переможцем став борщ із чорносливом та печеним буряком», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Конкурс «Час діяти, Україно!» триває четвертий рік поспіль. Рекордну кількість заявок для участі у конкурсі було подано цьогоріч - 837.
«Цьогоріч активно подавалися ініціативи від благодійних та громадських організацій - це 151 проєкт. Чимало пропозицій націлені на розвиток громадських просторів, освітніх та медичних проєктів, інфраструктури в малих містах та селах. Експерти конкурсного комітету також відзначили ініціативи, що направлені на реабілітацію й збереження традицій та культурної спадщини», – додає керівник національних проєктів благодійного фонду «МХП-Громаді» Володимир Панченко.
Грантовий конкурс охоплює 12 областей України.
Довідка
«МХП-Громаді» - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.