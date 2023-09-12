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Почти полсотни тысяч гривен в поддержку ВСУ собрали во время благотворительного фестиваля борща в Черкасской области

Почти полсотни тысяч гривен в поддержку ВСУ собрали во время благотворительного фестиваля борща в Черкасской области

Киев • УНН

 • 334070 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. На днях в Черкасской области состоялся благотворительный фестиваль борща, в ходе которого жители и гости села Бобрица собрали 45 тысяч грн в поддержку ВСУ. Об этом сообщает «МХП-Урожай», передает УНН.

Детали

Собранные средства передали местному волонтерскому отряду «Литвинецкая Сечь», который занимается изготовлением сухих борщей и супов для отечественных сил обороны.

Фестиваль борща - традиционное мероприятие для Бобрицкой общины. В этом году его удалось масштабировать в проект для утверждения украинской идентичности.

Дело в том, что Бобрицкая громада победила в конкурсе социальных инициатив «Время действовать, Украина!» от благотворительного фонда «МХП-Громаде». При поддержке благотворительного фонда на условиях софинансирования громада приобрела мобильную разборную сцену для проведения мероприятия.

В этом году мероприятие прошло при участии творческих коллективов сельских домов культуры. Гости праздника приняли участие в благотворительной ярмарке, лотерее и аукционе. Для детей и взрослых была представлена спортивно-развлекательная локация.

«И конечно, главный «герой» мероприятия – борщ. Всего на фестивале приготовили более 12 его видов. А победителем стал борщ с черносливом и печеной свеклой», - говорится в сообщении.

Дополнение

Конкурс «Время действовать, Украина!» продолжается четвертый год подряд. Рекордное количество заявок для участия в конкурсе было подано в этом году - 837.

«В этом году активно подавались инициативы от благотворительных и общественных организаций - это 151 проект. Многие предложения нацелены на развитие общественных пространств, образовательных и медицинских проектов, инфраструктуры в малых городах и селах. Эксперты конкурсного комитета также отметили инициативы, направленные на реабилитацию и сохранение традиций и культурного наследия», – добавляет руководитель национальных проектов благотворительного фонда «МХП-Общине» Владимир Панченко.

Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины.

Справка

«МХП-Громаде» - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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