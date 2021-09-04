Майже кожен третій американець за літо зіткнувся зі стихійними лихами - WP

ukru
17 березня, 19:38 • 91110 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 115207 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 170320 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 150629 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 151005 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160849 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 178180 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150158 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159295 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176077 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через підозрілу коробку

У Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через підозрілу коробку

17 березня, 19:26 • 49604 перегляди
Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

17 березня, 19:56 • 72514 перегляди
Столична станція метро "Вокзальна" відновила свою роботу

Столична станція метро "Вокзальна" відновила свою роботу

17 березня, 20:11 • 16169 перегляди
На Дніпропетровщині інфраструктурний об'єкт постраждав від атаки дронів

На Дніпропетровщині інфраструктурний об'єкт постраждав від атаки дронів

17 березня, 20:12 • 13409 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

23:58 • 23974 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 170320 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 156842 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 254033 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 250275 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 378491 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 56692 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 66230 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 64409 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 100215 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110421 перегляди
Актуальне
Майже кожен третій американець за літо зіткнувся зі стихійними лихами - WP

Майже кожен третій американець за літо зіткнувся зі стихійними лихами - WP

Київ • УНН

 • 14382 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Практично кожен третій житель США за останні три місяці стикався з наслідками таких стихійних лих, як бурі, урагани, прибережні шторми та повені. Про це повідомила в суботу газета The Washington Post, яка проаналізувала документи федерального уряду, передає УНН.

Деталі

Вона також з'ясувала, що приблизно 64% ​​американців живуть в місцях, де фіксуються періоди аномальної спеки, яку видання назвало "найнебезпечнішою формою екстремальних погодних умов". Крім того, зазначила газета, з червня в США з більш ніж 333-мільйонним населенням в результаті наслідків ураганів, повеней, аномальної спеки і лісових пожеж загинули щонайменше 388 осіб.

Контекст

З 2018 року, за даними The Washington Post, масштаби стихійних лих зростають, що показує, наскільки сильно зміна клімату на планеті впливає на життя американських громадян. Так, експерти визнають недавні природні катаклізми в США найстрашнішими з усіх, з якими країні доводилося стикатися протягом своєї історії. "Люди, які ніколи не вважали, що їм загрожує небезпека внаслідок зміни клімату, раптово прокидаються через появу паводкових вод за вікнами і диму в небі (від лісових пожеж) і задаються питанням, чи безпечно де-небудь", - йдеться в статті.

Як підкреслює видання, США вплинули на процес потепління на планеті більше, ніж будь-яка інша країна: чверть всього вуглекислого газу, що потрапив в атмосферу з 1850 року, надійшла зі Сполучених Штатів, що спалюють викопні види палива. Газета нагадала, що, за оцінками групи експертів ООН, що вивчають питання зміни клімату, міжнародне співтовариство повинне приблизно вдвічі скоротити викиди до кінця десятиліття, щоб уникнути найгірших наслідків потепління.

Згідно з цими прогнозами, середня температура на більшій частині території США до кінця століття може збільшитися на 3,3-4,5 градуса. Крім того, до 2050 року від екстремальної спеки будуть щорічно гинути понад 60 тис. чоловік. До кінця століття країні доведеться частіше стикатися з ураганами, набирають за півдня швидкість до 112,5 км на годину.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Багато змін незворотні: в ООН б'ють на сполох через глобальне потепління

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами