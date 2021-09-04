Майже кожен третій американець за літо зіткнувся зі стихійними лихами - WP

Деталі

Вона також з'ясувала, що приблизно 64% ​​американців живуть в місцях, де фіксуються періоди аномальної спеки, яку видання назвало "найнебезпечнішою формою екстремальних погодних умов". Крім того, зазначила газета, з червня в США з більш ніж 333-мільйонним населенням в результаті наслідків ураганів, повеней, аномальної спеки і лісових пожеж загинули щонайменше 388 осіб.

Контекст

З 2018 року, за даними The Washington Post, масштаби стихійних лих зростають, що показує, наскільки сильно зміна клімату на планеті впливає на життя американських громадян. Так, експерти визнають недавні природні катаклізми в США найстрашнішими з усіх, з якими країні доводилося стикатися протягом своєї історії. "Люди, які ніколи не вважали, що їм загрожує небезпека внаслідок зміни клімату, раптово прокидаються через появу паводкових вод за вікнами і диму в небі (від лісових пожеж) і задаються питанням, чи безпечно де-небудь", - йдеться в статті.

Як підкреслює видання, США вплинули на процес потепління на планеті більше, ніж будь-яка інша країна: чверть всього вуглекислого газу, що потрапив в атмосферу з 1850 року, надійшла зі Сполучених Штатів, що спалюють викопні види палива. Газета нагадала, що, за оцінками групи експертів ООН, що вивчають питання зміни клімату, міжнародне співтовариство повинне приблизно вдвічі скоротити викиди до кінця десятиліття, щоб уникнути найгірших наслідків потепління.

Згідно з цими прогнозами, середня температура на більшій частині території США до кінця століття може збільшитися на 3,3-4,5 градуса. Крім того, до 2050 року від екстремальної спеки будуть щорічно гинути понад 60 тис. чоловік. До кінця століття країні доведеться частіше стикатися з ураганами, набирають за півдня швидкість до 112,5 км на годину.

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