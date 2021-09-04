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Почти каждый третий американец за лето столкнулся со стихийными бедствиями - WP

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Практически каждый третий житель США за последние три месяца сталкивался с последствиями таких стихийных бедствий, как бури, ураганы, прибрежные штормы и наводнения. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post, которая проанализировала документы федерального правительства, передает УНН.

Детали

Она также выяснила, что примерно 64% ​​американцев живут в местах, где фиксируются периоды аномальной жары, которую издание назвало “самой опасной формой экстремальных погодных условий”. Кроме того, отметила газета, с июня в США с более чем 333-миллионным населением в результате последствий ураганов, наводнений, аномальной жары и лесных пожаров погибли по меньшей мере 388 человек.

Контекст

С 2018 года, по данным The Washington Post, масштабы стихийных бедствий растут, что показывает, насколько сильно изменение климата на планете влияет на жизнь американских граждан. Так, эксперты признают недавние природные катаклизмы в США самыми страшными из всех, с которыми стране приходилось сталкиваться на протяжении своей истории. “Люди, которые никогда не считали, что им грозит опасность в результате изменения климата, внезапно просыпаются из-за появления паводковых вод за окнами и дыма в небе (от лесных пожаров) и задаются вопросом, безопасно ли где-нибудь”, — говорится в статье.

Как подчеркивает издание, США повлияли на процесс потепления на планете больше, чем любая другая страна: четверть всего углекислого газа, попавшего в атмосферу с 1850 года, поступила из Соединенных Штатов, которые сжигают ископаемые виды топлива. Газета напомнила, что, по оценкам группы экспертов ООН, занимающихся вопросами изменения климата, международное сообщество должно примерно вдвое сократить выбросы до конца десятилетия, чтобы избежать худших последствий потепления.

Согласно этим прогнозам, средняя температура на большей части территории США к концу века может увеличиться на 3,3-4,5 градуса. Кроме того, к 2050 году от экстремальной жары будут ежегодно погибать более 60 тыс. человек. К концу века в стране придется чаще сталкиваться с ураганами, набирают за полдня скорость до 112,5 км в час.

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