Майже дві тисячі одеситів залишилися без центральної каналізації через борги
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Одесити заборгували підприємству, яке надає воду і послуги водовідведення, за спожиту воду близько 140 мільйонів гривень. У зв’язку з цим споживачам обмежили користування каналізацією. Про це проінформували у прес-службі водоканалу, повідомляє УНН.
“На сьогоднішній день, зустрічі з „Кротом“ (система, яку встановлюють в трубах для того, аби вода не поступала до канаізації - ред.) не вдалося уникнути майже двом тисячам недобросовісних абонентів. Для того, щоб користуватися послугою водовідведення знову, їм доведеться повністю погасити борг перед Інфоксводоканалом, а також відшкодувати витрати зі встановлення і зняття „Крота“”, — розповів начальник пересувної гідротехнічної лабораторії Олександр Шашков.
Зазначимо, що вже кілька тисяч справ абонентів-неплатників зараз знаходяться на розгляді у юристів підприємства, 3800 передані до суду, а близько 2500 — в державну виконавчу службу для примусового стягнення боргів.