Майже дві тисячі одеситів залишилися без центральної каналізації через борги

“На сьогоднішній день, зустрічі з „Кротом“ (система, яку встановлюють в трубах для того, аби вода не поступала до канаізації - ред.) не вдалося уникнути майже двом тисячам недобросовісних абонентів. Для того, щоб користуватися послугою водовідведення знову, їм доведеться повністю погасити борг перед Інфоксводоканалом, а також відшкодувати витрати зі встановлення і зняття „Крота“”, — розповів начальник пересувної гідротехнічної лабораторії Олександр Шашков.

Зазначимо, що вже кілька тисяч справ абонентів-неплатників зараз знаходяться на розгляді у юристів підприємства, 3800 передані до суду, а близько 2500 — в державну виконавчу службу для примусового стягнення боргів.