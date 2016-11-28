Почти две тысячи одесситов остались без центральной канализации из-за долгов

"На сегодняшний день, встречи с " Кротом "(система, которую устанавливают в трубах для того, чтобы вода не поступала в канаизации - ред.) не удалось избежать почти двум тысячам недобросовестных абонентов. Для того, чтобы пользоваться услугой водоотведения вновь, им придется полностью погасить долг перед Инфоксводоканалом, а также возместить расходы по установке и снятию "Крота" ", - рассказал начальник передвижной гидротехнической лаборатории Александр Шашков.

Отметим, что уже несколько тысяч дел абонентов-неплательщиков сейчас находятся на рассмотрении у юристов предприятия, 3800 переданы в суд, а около 2500 - в государственную исполнительную службу для принудительного взыскания долгов.