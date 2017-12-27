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Майже 70% українців вважають, що ситуація в Україні протягом року погіршилась - опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. На думку майже 70% громадян, загальна ситуація в різних сферах в Україні протягом року погіршилась. Про це свідчать результати опитування, проведеного центром економічних та політичних досліджень ім. О.Разумкова спільно з фондом “Демократичні ініціативи” імені І.Кучеріва, повідомив під час конференції директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, передає кореспондент УНН.

Майже 70% українців вважають, що ситуація в Україні протягом року погіршилась - опитування

Експерти традиційно провели опитування громадян, яким чином змінилась ситуація в різних сферах в Україні протягом року, що минув — тобто змінилася на краще, змінилася на гірше чи не змінилася.

“В усіх сферах число громадян, які вважають, що ситуація погіршилась, перевищують, як правило значно, число тих, хто вважає що ситуація покращилась. Єдина сфера, де спостерігається інша ситуація — це обороноздатність країни”, — зазначив Биченко.

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38.9% українців вважає, що вона змінилась на краще, на гірше — 21.3%, зазначив експерт. По решті сфер більшість громадян більшість громадян вважають, що ситуація погіршилась.

Проте, за його словами, якщо розглянути сфери, які відносяться до економічної площини — економічне становище країни, рівень добробуту родини, соціальний захист, пенсійне забезпечення — покращився баланс відповідей, тобто порівняно з результатами 2016 року збільшилась кількість респондентів, які вважають, що ситуація покращилась.

Щоправда, за його словами, єдиний економічний показник, де ситуація не змінилась — це оплата праці.

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“Водночас сфери, які проголошуються як пріоритетні після революції гідності — це рівень демократії, рівень свободи слова, навіть міжнародний рівень України, дотримання законності державними службовцями — тут порівняно з минулими роками збільшилось число тих, хто вважає, що ситуація погіршилась”, — підкреслив Биченко.

На його думку, суспільство відчуває “відступ від шляху демократичних перетворень” в країні.

Загалом за результатами опитування, ставлення громадян до влади в цілому в 2017 році: змінилося на краще — вважають 3.7%, змінилось на гірше — 68.9% респондентів. Аналогічна ситуація щодо ставлення влади до громадян.

“Ситуація в Україні в цілому: 3.8% опитаних вважають що вона покращилась, 69.3% — що вона погіршилась, решта вважають що вона не змінилась або не змогли дати відповідь на запитання”, — зазначив експерт.

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