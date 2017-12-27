Почти 70% украинцев считают, что ситуация в Украине в течение года ухудшилась - опрос

Эксперты традиционно провели опрос граждан, каким образом изменилась ситуация в различных сферах в Украине в течение прошедшего года - то есть изменилась к лучшему, изменилась к худшему или не изменилась.

"Во всех сферах число граждан, которые считают, что ситуация ухудшилась, превышает, как правило, значительно, число тех, кто считает что ситуация улучшилась. Единственная сфера, где наблюдается другая ситуация - это обороноспособность страны", - отметил Быченко.

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38.9% украинцев считает, что она изменилась к лучшему, к худшему - 21.3%, отметил эксперт. По остальным сферам большинство граждан считают, что ситуация ухудшилась.

Однако, по его словам, если рассмотреть сферы, которые относятся к экономической плоскости - экономическое положение страны, уровень семьи, социальная защита, пенсионное обеспечение - улучшився баланс ответов, т.е. по сравнению с результатами 2016 увеличилось количество респондентов, которые считают, что ситуация улучшилась.

Правда, по его словам, единственный экономический показатель, где ситуация не изменилась - это оплата труда.

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"Вместе сферы, провозглашаются в качестве приоритетных после революции достоинства - это уровень демократии, уровень свободы слова, даже международный уровень Украины, соблюдения законности государственными служащими - здесь по сравнению с прошлыми годами увеличилось число тех, кто считает, что ситуация ухудшилась", - подчеркнул Быченко.

По его мнению, общество чувствует "отступление от пути демократических преобразований" в стране.

В целом по результатам опроса, отношение граждан к власти в целом в 2017 году: изменилось к лучшему - считают 3.7%, изменилось к худшему - 68.9% респондентов. Аналогичная ситуация по отношению власти к гражданам.

"Ситуация в Украине в целом: 3.8% опрошенных считают, что она улучшилась, 69.3% - что она ухудшилась, остальные считают, что она не изменилась или не смогли дать ответ на вопрос", - отметил эксперт.