Почти 70% украинцев считают, что ситуация в Украине в течение года ухудшилась - опрос

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 38659 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 93003 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 109005 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 122072 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 142482 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159164 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122637 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138667 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189700 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290897 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
79%
Популярные новости

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186166 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41412 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26019 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26177 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

16:31 • 12952 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186200 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 243091 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 444736 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398026 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 482873 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26207 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26047 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41437 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64194 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70430 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Почти 70% украинцев считают, что ситуация в Украине в течение года ухудшилась - опрос

Киев • УНН

 • 12182 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. По мнению почти 70% граждан, общая ситуация в различных сферах в Украине в течение года ухудшилась. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром экономических и политических исследований им.Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" имени И.Кучерива, сообщил на конференции директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, передает корреспондент УНН.

Почти 70% украинцев считают, что ситуация в Украине в течение года ухудшилась - опрос

Эксперты традиционно провели опрос граждан, каким образом изменилась ситуация в различных сферах в Украине в течение прошедшего года - то есть изменилась к лучшему, изменилась к худшему или не изменилась.

"Во всех сферах число граждан, которые считают, что ситуация ухудшилась, превышает, как правило, значительно, число тех, кто считает что ситуация улучшилась. Единственная сфера, где наблюдается другая ситуация - это обороноспособность страны", - отметил Быченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы назвали событие года в Украине и мире

38.9% украинцев считает, что она изменилась к лучшему, к худшему - 21.3%, отметил эксперт. По остальным сферам большинство граждан считают, что ситуация ухудшилась.

Однако, по его словам, если рассмотреть сферы, которые относятся к экономической плоскости - экономическое положение страны, уровень семьи, социальная защита, пенсионное обеспечение - улучшився баланс ответов, т.е. по сравнению с результатами 2016 увеличилось количество респондентов, которые считают, что ситуация улучшилась.

Правда, по его словам, единственный экономический показатель, где ситуация не изменилась - это оплата труда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская молодежь больше всего боится войны и коррупции - исследование

"Вместе сферы, провозглашаются в качестве приоритетных после революции достоинства - это уровень демократии, уровень свободы слова, даже международный уровень Украины, соблюдения законности государственными служащими - здесь по сравнению с прошлыми годами увеличилось число тех, кто считает, что ситуация ухудшилась", - подчеркнул Быченко.

По его мнению, общество чувствует "отступление от пути демократических преобразований" в стране.

В целом по результатам опроса, отношение граждан к власти в целом в 2017 году: изменилось к лучшему - считают 3.7%, изменилось к худшему - 68.9% респондентов. Аналогичная ситуация по отношению власти к гражданам.

"Ситуация в Украине в целом: 3.8% опрошенных считают, что она улучшилась, 69.3% - что она ухудшилась, остальные считают, что она не изменилась или не смогли дать ответ на вопрос", - отметил эксперт.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.42
Bitcoin
$78,927.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,991.67
Ethereum
$1,568.53