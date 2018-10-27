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Майже 600 засуджених отримують пенсію у в’язницях

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На початок жовтня 2018 року в установах виконання покарань 596 засуджених до позбавлення волі отримували пенсію. Про це повідомив УНН заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.

“Станом на 1 жовтня 2018 року отримують пенсію 596 засуджених до позбавлення волі, з них оформлено пенсію протягом звітного періоду 106 засудженим”, — сказав він.

Також, за його словами, ще 326 осіб протягом третього кварталу набули права на пенсію, з яких 124 особами (38%) подано документи до органів Пенсійного фонду України для її призначення, а у 50 осіб відсутній паспорт громадянина України.

Крім того, розповів Чернишов, органами Пенсійного фонду в призначенні пенсії відмовлено 44 особам через відсутність у них необхідного трудового та страхового стажу.

Нагадаємо, на початок липня 2018 року здобули право на отримання пенсії 620 засуджених, але 45 в’язнів залишилися без пенсійного забезпечення через відсутність трудового й страхового стажу.

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