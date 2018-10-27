Почти 600 осужденных получают пенсию в тюрьмах
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. На начало октября 2018 года в учреждениях исполнения наказаний 596 осужденных получали пенсию. Об этом сообщил УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.
"По состоянию на 1 октября 2018 года получают пенсию 596 осужденных, из них оформлено пенсию в течение отчетного периода 106 осужденным", - сказал он.
Также, по его словам, еще 326 человек в течение третьего квартала приобрели право на пенсию, из которых 124 лицами (38%) представлены документы в органы Пенсионного фонда Украины для ее назначения, а у 50 человек отсутствует паспорт гражданина Украины.
Кроме того, рассказал Чернышов, органами Пенсионного фонда в назначении пенсии отказано 44 лицам за отсутствия у них необходимого трудового и страхового стажа.
Напомним, в начале июля 2018 года получили право на получение пенсии 620 осужденных, но 45 заключенных остались без пенсионного обеспечения из-за отсутствия трудового и страхового стажа.