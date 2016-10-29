Майже 600 правоохоронців охоронятимуть порядок під час футбольних матчів на вихідних
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Охорону громадської безпеки під час футбольних матчів у Києві на вихідних забезпечуватимуть майже 600 поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Спортивні змагання відбудуться 29-30 жовтня на території НСК “Олімпійський” та стадіону “Оболонь-Арена”. Перший футбольний матч пройде в рамках Чемпіонату України, де зустрінуться команди Прем’єр-Ліги “Динамо” (Київ) та “Карпати” (Львів). Друга гра відбудеться між футболістами команд “Оболонь-Бровар” (Київ) та “Десна” (Чернігів).
Посилені наряди правоохоронців нестимуть службу у центрі столиці, зупинках громадського транспорту та у метрополітені.