Почти 600 правоохранителей будут охранять порядок во время футбольных матчей на выходных

Спортивные соревнования пройдут 29-30 октября на территории НСК "Олимпийский" и стадиона "Оболонь-Арена". Первый футбольный матч пройдет в рамках Чемпионата Украины, где встретятся команды Премьер-Лиги "Динамо" (Киев) и "Карпаты" (Львов). Вторая игра состоится между футболистами команд "Оболонь-Бровар" (Киев) и "Десна" (Чернигов).

Усиленные наряды правоохранителей будут нести службу в центре столицы, остановках общественного транспорта и в метрополитене.