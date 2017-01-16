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Майже 60 правоохоронців Хмельниччини оскаржили звільнення в судах і повернулися на посади

Майже 60 правоохоронців Хмельниччини оскаржили звільнення в судах і повернулися на посади

Київ • УНН

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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 січня. УНН. На Хмельниччині 59 правоохоронців оскаржили звільнення в судах і повернулися на посади. Про це сьогодні повідомив заступник начальника ГУНПУ у Хмельницькій області Руслан Герасимчук, передає УНН.

За інформацією відомства, частина справ щодо поновлення на посадах у НП ще розглядаються у судах різних інстанцій. Тим 59 правоохоронцям, які довели в судах незаконне звільнення і право на поновлення в органах внутрішніх справ області, мають виплатити матеріальну компенсацію.

Наразі у відомстві шукають кошти.

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