Майже 60 правоохоронців Хмельниччини оскаржили звільнення в судах і повернулися на посади

За інформацією відомства, частина справ щодо поновлення на посадах у НП ще розглядаються у судах різних інстанцій. Тим 59 правоохоронцям, які довели в судах незаконне звільнення і право на поновлення в органах внутрішніх справ області, мають виплатити матеріальну компенсацію.

Наразі у відомстві шукають кошти.