Почти 60 правоохранителей в Хмельницкой области обжаловали увольнение в судах и вернулись на должности

По информации ведомства, часть дел относительно восстановления на должностях в НП еще рассматриваются в судах различных инстанций. Тем 59 правоохранителям, которые доказали в судах незаконное увольнение и право на восстановление в органах внутренних дел области, должны выплатить материальную компенсацию.

Сейчас в ведомстве ищут средства.