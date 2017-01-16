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Почти 60 правоохранителей в Хмельницкой области обжаловали увольнение в судах и вернулись на должности

Почти 60 правоохранителей в Хмельницкой области обжаловали увольнение в судах и вернулись на должности

Киев • УНН

 • 10440 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 января. УНН. В Хмельницкой области 59 правоохранителей обжаловали увольнение в судах и вернулись на должности. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника ГУНПУ в Хмельницкой области Руслан Герасимчук, передает УНН.

По информации ведомства, часть дел относительно восстановления на должностях в НП еще рассматриваются в судах различных инстанций. Тем 59 правоохранителям, которые доказали в судах незаконное увольнение и право на восстановление в органах внутренних дел области, должны выплатить материальную компенсацию.

Сейчас в ведомстве ищут средства.

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