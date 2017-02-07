Майже 50% іспанських водіїв бажають перейти на автогаз з міркувань екологічності
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Дослідження показало, що 16,93% іспанських водіїв хочуть купити автомобіль на LPG та 48,17% хочуть встановити ГБО. Про це свідчать дані дослідження, яке проводилося науково-дослідним інститутом Sondea для AOGLP (Іспанська асоціація операторів LPG) серед 2000 іспанських водіїв, передає УНН.
На питання про переваги, пов'язані з LPG, водії сказали, що транспортні засоби, що працюють на цьому паливі менше забруднюють навколишнє середовище (58,67%), є більш екологічно чистими (44,85%), і забезпечують значну економію палива (майже 41 %).
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Нагадаємо, в Україні зростає попит на електрокари. За словами експертів, українці почали надавати їм перевагу з міркувань економії.
Також нагадаємо, ринок автогазу в Україні за підсумками 2016 року зріс на третину. І фахівці прогнозують подальший ріст вказаного сегменту ринку.
Одна з найбільших мереж АЗК – WOG при цьому завила про наміри значно розширити кількість власних газових модулів. Так, у компанії до 2020 року планують збільшити мережу газових модулів удвічі.