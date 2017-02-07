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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Почти 50% испанских водителей хотят перейти на автогаз из соображений экологичности

Киев • УНН

 • 7572 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Исследование показало, что 16,93% испанских водителей хотят купить автомобиль на LPG и 48,17% хотят установить ГБО. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного научно-исследовательским институтом Sondea для AOGLP (Испанская ассоциация операторов LPG) среди 2000 испанских водителей, передает УНН.

Почти 50% испанских водителей хотят перейти на автогаз из соображений экологичности

На вопрос о преимуществах, связанных с LPG, водители сказали, что транспортные средства, работающие на этом топливе меньше загрязняют окружающую среду (58,67%), более экологически чистые (44,85%), и обеспечивают значительную экономию топлива (почти 41%).

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Напомним, в Украине растет спрос на электрокары. По словам экспертов, украинцы начали отдавать им предпочтение из соображений экономии.

Также напомним, рынок автогаза в Украине по итогам 2016 г. вырос на треть. И специалисты прогнозируют дальнейший рост указанного сегмента рынка.

Одна из крупнейших сетей АЗС - WOG при этом заявила о намерениях значительно расширить количество собственных газовых модулей. Так, в компании до 2020 года планируется увеличить сеть газовых модулей вдвое.

Украинские Национальные Новости

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