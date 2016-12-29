Майже 400 правоохоронців Черкащини забезпечуватимуть порядок на Різдво
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Черкаській області громадський порядок під час різдвяних свят забезпечуватимуть 395 правоохоронців. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН-Центр розповів речник ГУНП в Черкаській області Дмитро Грищенко.
За його словами, богослужіння пройдуть у 324-х культових спорудах Черкащини. Участь у масових заходах візьмуть понад 50 тис. людей.
Як повідомляв УНН, на Вінниччині в новорічну ніч у посиленому режимі, згідно з графіками чергувань, будуть працювати понад 250 рятувальників. Ще 70 − відповідальні по підрозділах. Крім цього,у режимі підвищеної готовності перебуватимуть 60 одиниць техніки.