Почти 400 правоохранителей Черкасской области будут обеспечивать порядок на Рождество

По его словам, богослужения пройдут в 324-х культовых сооружениях Черкасской области. Участие в массовых мероприятиях примут более 50 тыс. человек.

Как сообщал УНН, в Винницкой области в новогоднюю ночь в усиленном режиме, согласно графикам дежурств, будут работать более 250 спасателей. Еще 70 - ответственные по подразделениям. Кроме этого, в режиме повышенной готовности будут находиться 60 единиц техники.