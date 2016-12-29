Почти 400 правоохранителей Черкасской области будут обеспечивать порядок на Рождество
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 29 декабря. УНН. В Черкасской области общественный порядок во время рождественских праздников будут обеспечивать 395 правоохранителей. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН-Центр рассказал спикер ГУНП в Черкасской области Дмитрий Грищенко.
По его словам, богослужения пройдут в 324-х культовых сооружениях Черкасской области. Участие в массовых мероприятиях примут более 50 тыс. человек.
Как сообщал УНН, в Винницкой области в новогоднюю ночь в усиленном режиме, согласно графикам дежурств, будут работать более 250 спасателей. Еще 70 - ответственные по подразделениям. Кроме этого, в режиме повышенной готовности будут находиться 60 единиц техники.