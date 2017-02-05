Майже 400 бойовиків доставили до лікарень Донецька після штурму проти сил АТО - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. До лікарень Донецька після невдалого штурму проти сил АТО доставлено із важкими пораненнями 380 бойовиків. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
“У результаті невдалих штурмових дій проти сил АТО збільшилась кількість втрат особового складу частин і підрозділів 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ. На теперішній час у медичних закладах міста Донецьк перебуває значна кількість важкопоранених військовослужбовців: у Донецькій обласній клінічній травматологічній лікарні (вул.Артема, 106) — 150 осіб; в Інституті невідкладної і відновної хірургії ім.В.К.Гусака (пр.Ленінський, 47) — 30 осіб; у Центральній міській клінічній лікарні № 1 (вул.Артема, 57) та Донецькій обласній лікарні ім.Калініна (пр.Ілліча 14) — 200 осіб”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, минулої доби, 4 лютого, російсько-окупаційні війська 51 раз вели вогонь по позиціях українських військових.