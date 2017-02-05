Почти 400 боевиков доставили в больницы Донецка после штурма против сил АТО - разведка

"В результате неудачных штурмовых действий против сил АТО увеличилось количество потерь личного состава частей и подразделений 1-го АК (Донецк) ВС РФ. В настоящее время в медицинских учреждениях города Донецка находится значительное количество тяжелораненых военнослужащих: в Донецкой областной клинической травматологической больнице (ул. Артема, 106) - 150 человек; в Институте неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака (пр. Ленинский, 47) - 30 человек; в Центральной городской клинической больнице № 1 (ул. Артема, 57) и Донецкой областной больнице им. Калинина (пр. Ильича 14) - 200 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 4 февраля, российско-оккупационные войска 51 раз вели огонь по позициям украинских военных.